團體邀浸大研究：長假期無功課　學生自評學術能力上升 (17:44)

香港基督教服務處深東樂Teen會，今年3月至5月期間推行「復活節無功課 - 自主學習計劃2018」，邀請了浸大進行評估學術研究。研究在4間小學選定級別，在今年復活節期間不安排功課，並在假期前引導學生訂立學習目標，學生可選擇自學畫畫或做運動等，研究團隊分別於假期前後做問卷調查。

4所參與小學共1425名學生，當中包括806名實驗組（無功課組）學生和619名參照組學生；其中2間小學為第二次推行長假期無功課。

結果發現，實驗組學生在假期後的自評學術能力上升，參照組則無顯著前後差異。當中首次參與無功課的實驗組，由放假前平均3.35分，升至3.46分，再次參與計劃的學生增益更顯著，由3.14分升至3.41分。

循道衛理聯合教會亞斯理衛理小學教師葉慧欣表示，作為高小面對呈分試班別的班主任，起初會擔心學生「回來（上課時心）會好散」，會忘記以前學過的知識，但實行假期無功課後，發覺自己顧慮多了，亦感覺無功課的學生，可有更多時間按自己的興趣自主學習。

中華基督教會基慈小學校長趙潔華表示，學生自主學習前，會先訂立假期目標，亦定期填寫進度，避免學生浪費時間。

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