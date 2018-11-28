【基因改造嬰】對實驗感自豪　賀建奎：因現况已暫停臨牀實驗 (17:34)

宣稱經胚胎基因編輯技術，令雙胞胎女嬰對愛滋病免疫的深圳南方科技大學副教授賀建奎，今午出席在香港大學舉辦的基因編輯國際峰會，並以人類胚胎編輯為題演講。他在問答環節透露，除了該對雙胞胎外，另外有一名參與實驗的孕婦，其胚胎基因被編輯。但他在追問下同意，該個案是「化學妊娠」（chemical pregnancy），意即早期流產。他又說，基於目前情况，該臨牀實驗已暫停。
賀建奎在演講時先表示，「首先我必須道歉」，因為其實驗結果，「由於保密性不強，令數據被泄漏」。對將基因編輯技術應用於生殖，惹起各地同行的關注，他亦表示，「對於這個實驗，我感到自豪，我感到最值得自豪（For this case, I feel proud. I feel proudest）」，「因為他們曾經對人生失去希望……但有了這個保護，他（雙胞胎女嬰的父親）在信息中指會努力工作賺錢，並照顧其2名女兒及妻子」。
問及深圳南方科技大學對實驗是否知情，他稱大學完全不知道該實驗；另他亦提及「這個研究，是已經遞交了整個倫理委員會來監管」，並且提交至科學期刊，但未有透露該期刊的名字。
賀建奎2010年就讀美國萊斯大學生物物理學期間，師從邁克爾．蒂姆。他今日在峰會現場指，萊斯大學亦對實驗不知情。
（路透社/法新社/美國有線新聞網絡）
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自己嬰兒會否做實驗？賀建奎：I would try it first
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