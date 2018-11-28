偷拍警嫂裙底罪成囚2月　休班警長准保釋候上訴 (17:28)

被告莊志強（45歲）被控於去年11月27日，在油塘大本型商場扶手電梯偷拍女子裙底，女子為另一名警務人員妻子。

暫委裁判官莫子聰表示，被告人聲稱不知道手機開啟錄影模式，但從商場地下往2樓電梯，直至轉換2樓往3樓電梯期間，手機鏡頭一直指向天花板。莫官認為，轉換電梯期間，手機鏡頭不會持續指向上，相信被告此舉是方便下一段電梯快速對準女子裙底。莫官續稱，若被告不知手機開啟錄影模式，拍攝女子裙底的片段「無理由咁穩定」。

莫官指出，當女子轉頭望着被告沒有說話，被告隨即表示「無呀」，女子再問被告「你手機做緊咩」，被告回答「吓」並反轉手機。莫官認為，被告在女子未說話前已否認，後來又慌張反轉手機，並刪除相關片段，質疑他不是意外啟動錄影模式的反應，刪除片段也令他失去即時解釋的機會，認為他是意圖搏取事主信任不追究事件，裁定被告罪名成立。

辯方求情表示，被告案發時是警長，擔任警務人員20多年，工作受上司讚賞，品格良好，是次為單一事件。辯方續稱，相信被告事後會被革職，失去可觀長俸，對他或家庭是沉重打擊，望法庭輕判。

莫官表示，案情十分嚴重，令公眾感到不安和厭惡，被告錄影的裙底片段亦或可作發布或勒索用途，對事主造成困擾，「對女性尊嚴是嚴重的侮辱」，終判被告監禁兩個月。辯方透露會上訴，被告獲准保釋。

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