【審計報告】員工報讀小巴巴士課程　警務處批公帑資助 (17:17)

公務員培訓處在 2005 年推出前線員工培訓資助計劃，申請人需在開課前，向所屬部門提交申請。在 2016-17 及 2017-18 兩個年度，資助計劃收到共 1406 宗申請，當中 1320 宗獲批，涉及款項約 500 萬元。

審計署審查了警務處、消防處及懲教署過去兩個年度的 778 宗申請，發現警務處其間批出了 4 宗報讀公共小巴司機職前課程的申請、 6 宗報讀巴士駕駛課程的申請，但未提及相關課程與工作有何關係。

警務處回覆審計署查詢時表示，相關警務人員在執行職務時，緊急情况下或有需要駕駛公共車輛，報讀相關課程有助提升他們的駕駛質素，掌握更全面的駕駛技巧。

此外，審計報告發現，警務處在 2017 年 5 月批出一宗申請，申請人報讀了一個外間培訓機構的社交媒體平面設計課程，學費 6980 元，培訓機構向申請人送贈智能電話，其時價值 5698 元；申請人 2018 年 1 月再獲政府發還 6000 元學費作為資助。警務處今年 9 月回應審計署查詢時指，該申請人同月已撤回申請，並向政府退回該筆獲發的學費。

審計處認為，公務員培訓處應該為各決策局及部門制定指引，以處理涉及外間培訓機構向學員送贈禮物的培訓資助申請，確保財政資助運用得宜，並只作培訓用途；另應改善文件紀錄，說明獲批課程與申請人的工作關係；批出培訓資助計劃申請前，查核有關申請是否符合既有規定。

公務員事務局回應審計報告稱，整體上同意審計署建議，局方會修訂指引，強調決策局及部門有責任按照指引審批員工提出的申請。

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