「幸福堂」台灣總公司來港開分店　香港代理入稟控侵權及偽造商標 (17:02)

原訴為晨康國際有限公司，被告為總裁國際有限公司、陳泳良及幸福堂有限公司。陳泳良為兩間被告公司的董事。

原訴指，自今年6月起，與被告簽訂「特許區域代理合同」，同意由原訴為香港「幸福堂」飲品的唯一代理商。原訴自取得代理權後，廣泛地從各大媒體和各種渠道，宣傳和建立品牌，至今宣傳費高達20萬元。原訴首先在銅鑼灣以15萬元月租開店，其後又擴充至元朗和尖沙咀，3間店每月的總收入預期高達298萬元。

原訴提及，陳泳良與原訴簽合約後，陳翌日就以「幸福堂」在港註冊商標，更於本月通知原訴，表示台灣方面將來港開設兩間分店。原訴直指被告行為形同侵權和偽裝商標，要求法庭頒令禁止被告以「幸福堂」商標經營任何生意，更要求被告撤銷在港註冊商標，以及支付原訴在法律訴訟上的開支。

資料顯示，台灣總公司早前在facebook專頁發表聲明，指控香港代理商違約，又表示會收回其代理權。至本月中，原訴於facebook專頁，表示正在預備行政文件，將會實行「改名」計劃。

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