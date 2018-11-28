選舉主任指朱凱廸無正面回應　要求今晚8時前再回覆2問題 (17:03)

對選舉主任當初問：「你本人是否提倡或支持「香港獨立」是自決前途的選項？」，朱凱廸早前回應：「我提倡或支持推動《基本法》和政制的民主化改革，包括但不限於修改《基本法》158及159條，作為中共封殺真普選後，港人自決前途的目標。我認為，和平主張港獨是港人受《基本法》保障的權利。」

朱凱廸展示選舉主任回信指，其答覆沒有正面回答回題，並再次要求他在今晚8時或之前回答當中2條問題：「你本人，作為鄉郊代表選舉參選人，是否提倡或支持『香港獨立』是自決前途的選項？」、「你本人是否同意，作為鄉郊代表選舉參選人，不能夠以任何方式主張『香港獨立』？」。

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