【審計報告】警務處庫存野戰靴老化修補後要棄置　又重複購置隨身攝錄機 (16:08)

報告指，警務處在2016和2017年分兩次報價，分4批採購共1336部隨身攝錄機，費用為481萬元。審計署指，第一次報價是為應對緊急運作和一項公眾活動，第二次報價則是為了應付每年一度的特區成立周年活動。署方認為，第二次報價的採購需要應可預見，並可與第一次報價的採購整合，達至更佳經濟效益。

此外，警務處物料統籌科2012和2013年接獲職員投訴，指部分野戰皮靴的橡膠鞋底，容易鬆脫。調查發現，出問題的皮靴在2009和2010年間生產，由於存放過久，致黏合劑老化。在2014和2015年，警務處向供應商批出兩份合約，修補3923雙皮靴，總費用200萬元，不過在2016年，再有64雙修補過的野戰皮靴鞋底鬆脫。警務處最終接納供應商建議，將2014年經修補的599雙皮靴其中300雙，以新皮靴取代，最終經修補的皮靴，有299雙在去年8月棄置。

審計署認為，警務處有需要採取措施，防止同類問題再次發生，又指警務處未有採用先入先出的庫存管理方法。

另外，審計報告指，警務處2010至2018年度，將用來採購車輛的7.231億元，轉撥機電工程營運基金的存款帳戶，截至2018年3月，仍有2970萬元未使用，但無向財經事務及庫務局匯報。直至審計署向財庫局查詢，警務處才在上月初，將未用餘額退還政府。

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