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【佔中9人案開審】警司供稱示威者曾阻救護車駛走 (15:54)

「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明等9名佔領運動參與者，被控煽惑他人犯公眾妨擾等罪，案件今續審。控方今傳召警司游乃強作供，他由2014年9月27日開始，敘述金鐘一帶的佔領情况。游指，當年10月3日，示威者曾分別阻止一輛救護車和2輛負責派飯盒的警車，離開和進入政府總部。

游乃強當時是處理刑事及大量拘捕犯人，以及法律支援的工作小組成員，該小組同時負責處理佔中。他指，自己2014年9月27日早上8時半到達金鐘當值，看見添美道和夏慤道交界，有超過100名示威者及數十名軍裝警員、一排放置在行人路和馬路的鐵馬，及鐵馬後方有超過1000名示威者坐在馬路和行人路上。當日夏慤道仍能行車，但添美道的交通已被阻礙。

游乃強供稱，同年9月28日上午11時，他看見很多鐵馬不規則地堆放在龍匯道行車線上，亦沒有軍裝警員看守，判斷鐵馬並非由警方設置，並導致龍匯道交通受阻。在警方使用催淚彈前，示威者的人數愈來愈多，亦蓄意不聆聽警方指示，衝向夏慤道。警方發放催淚彈後，夏慤道繼續被人群佔領。除了夏慤道，龍匯道行車線、樂禮街北面部分、分域碼頭街和演藝道，也均被群眾佔領。

游指，同年10月3日，由於群眾佔領了龍和道和添華道交界，導致一輛救護車未能離開政府總部，自己亦知悉車內有一名不適的警長。他形容，警方不停呼籲示威者讓路，惟擾攘很久仍不成功，最終要軍裝警員將示威者撥開，擾攘15分鐘後，才能讓救護車離開。一名總警司事後用高台和擴音器作指責，形容示威者的做法對警方不公平，指延遲治療或對病人的身體有嚴重後果。

游又指，除了救護車，當日有2輛負責到場派飯盒的警車亦受群眾阻攔，最終未能進入政總，改由警方人手運送。他形容，示威者一直不肯撤退、情緒激動，「說不是不讓我們吃飯，但要每個飯盒看過，才交給我們」，其中一名男示威者更一度歇斯底里地叫，甚至在警方封鎖線前嘔吐。當日夏慤道的佔領範圍亦延伸至大會堂及分域碼頭街一帶。

游續指，同年10月4日，200多名示威者曾衝向他和其他警員、用粗口鬧他們為「黑警」，以及舉起雙手阻擋他們前進。一條連接政總的天橋於10月4日凌晨被佔領；金鐘道、樂禮街南邊，以及紅棉路於10月13日被佔領。

另外，時任高級消防隊長的唐偉東，在代表黃浩銘的資深大律師駱應淦盤問下指，消防處在火警情况下，在抵達時間上有服務承諾，惟2014年9月28日的多人受傷事故屬特別服務事故，並不包括其中，但消防仍會用最快和最短的路線，以盡快到達現場。

駱應淦問唐，呈堂影片所見，唐的消防車明顯受人群阻礙，但並非有人指示人群這樣做，唐表示不清楚，惟同意當時聽不到有人使用煽惑或指示的字眼，要求人群阻礙消防車。

唐又指，自己於事發當日的3星期後撰寫一份事件報告，惟當日車輛抵達的時間由部門提供。報告又顯示，當日傷者有13名警員和4名市民，全為四肢有輕傷。

唐在控方覆問時指，其消防車設流動數據終端機，當他們上車和抵達現場時，便須按下相關按鈕作電腦紀錄，又指自己當日親自按下按鈕，終端機亦無出現異常。

其他報道：【佔中9人案開審】時任助理指揮官稱屢被擋路 感覺示威者想衝進立法會

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