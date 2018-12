賀建奎早前宣稱經胚胎基因編輯,令雙胞胎女嬰對愛滋病免疫,在全球惹起爭議。在答問環節中,賀建奎被問到若是自己嬰兒,會否進行該實驗,他以英文回應「I would try it first(我會嘗試)」。

外界關注雙胞胎女嬰的身分會否公開,賀建奎表示,女嬰身分會保密,並會持續監測,日後亦會替她們進行血液檢測,留意她們健康狀況。

問及研究經費從何來,賀建奎稱,初期由他支付,後來得到深圳南方科技大學資助,但從沒收取公司資助。他續說,原有8對夫婦參與基因編輯實驗,其中一對中途退出,強調所有參與者皆有良好教育背景,知悉HIV及其治療的知識。

【基因改造嬰】風波:

賀建奎:我感自豪 臨牀實驗已暫停

賀建奎:堅信歷史終將站在我們這邊

賀建奎被揭另一研究 涉400人類胚胎

國家科技部:受精卵體外培養禁逾14天

史丹福博士後 賀建奎經「孔雀計劃」回流

諾貝獎得主:賀建奎做法不負責任

中國科學家惹倫理爭議 122學家聯名譴責 國家衛健委促查

港生物教授批賀建奎激進 憂技術商業化編輯「完美」後代

徐立之:可做實驗但須守很多原則

美國教授疑參與研究遭大學調查

涉事醫院稱無負責接生:不認識賀建奎 質疑有人造假已報警

深圳南方科技大學表震驚 斥研究違背學術倫理

中國誕世界首例基因改造嬰 孖生B女愛滋免疫 科學家斥不道德