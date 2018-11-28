【暴動罪審訊】4男5女組陪審團　官提醒個人看法需拋腦後 (14:42)

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法官黃崇厚今以法庭空間不足為由，要求傳媒和旁聽人士在庭外延伸部分觀看直播，騰出空位讓約100名候選陪審員入庭。惟直播鏡頭拍攝方向一變，庭外人士無法看見陪審員席，沒有候選陪審員入鏡。

黃官向候選陪審團表明，本案審期長達至明年3月。本案的被告和所發生的事件，即使已被廣泛報道，亦帶有政治色彩，個別陪審員或對某名被告有印象，但黃官提醒，陪審員只可依據呈堂證據判斷事實，要將自己的看法拋諸腦後。

本案以廣東話審理，4名外籍人士獲准豁免。抽選陪審員期間，辯方4名大律師提出共20次反對，另有11人提出不同理由申請豁免，有3人表示計劃離港外遊，有2人表示因需長期覆診和受藥物影響，以健康理由申請豁免，均獲批准。經過40次抽選，終選出4男5女陪審團。

4男5女的陪審團尚未宣誓，法官要求候選陪審團，除獲豁免者外，明天一同返回法庭。

被告梁天琦（27歲）、李諾文（22歲）及林傲軒（23歲）否認於2016年2月8至9日，在旺角砵蘭街參與暴動。另一被告容偉業（34歲）否認7項控罪。

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