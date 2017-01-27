【審計報告】港視31收視率0.1點　平均僅6400名觀眾　重播時數3年間增一倍 (14:28)

港台自2014年起已擁有本身的電視頻道。審計報告指，港台電視31/31A的收視率偏低，今年1月至6月期間平均收視率為0.1點，即6400名觀眾，最低及最高點介乎0.05點至2.2點，即不足3200名至140,800名觀眾。

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報告又指在該6個月，於港台電視31/31A播放的港台節目，其收視率遠低於同一節目在商營電視台免費頻道播放時的收視率。報告另稱，港台電視31的重播時數由2014/15年度的2358小時，增至2017/18年度的4877小時，增幅達107%。

在電台節目方面，審計署認為港台當中4條頻道的聽眾人數下降，尤其是第六台和第七台，聽眾人數分別從2013年的181,000人和232,000人，減至去年的78,000人和155,000人，減幅分別為57%及33%。

另外，審計署審查港台網站「rthk.hk」的使用量，表示隨着使用者改變習慣，較多人使用流動應用程式，網站每天瀏覽次數有下跌趨勢，例如由2015年4月的510萬次，下跌至今年6月的280萬次，減幅達45%。報告指在2015/16至2017/18年度期間，港台網站的每天網頁瀏覽次數均未達服務表現目標。

審計署建議港台密切留意網站使用量，採取措施提升新媒體平台的質素，與提高新媒體服務的使用量，並應解決電視節目在港台頻道的收視率，較商營頻道播放同一節目的收視率低的問題。

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