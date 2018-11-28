梁國雄DQ案上訴　李柱銘：人大常委無權透過釋法補充《基本法》條文 (14:38)

李柱銘甫陳辭時提及，以現時普通法及《基本法》在本港面對的狀况，若釋法有追溯力，實屬不幸。惟上訴庭副庭長林文瀚指，法庭只會依據法律作出裁決，對李柱銘的個人意見沒有興趣，有關問題李可向立法會提出。

李柱銘又指，終審法院雖曾就梁游宣誓案頒下判辭，但有關判辭只處理上訴許可申請，終院當時未有聽取完整的陳辭，故有關判辭對上訴庭並沒有限制。

李柱銘認為，人大常委會沒有權力透過釋法就《基本法》條文作出補充(supplementation)，只能釐清（clarification）條文。即使人大常委會有權力補充條文，有關補充亦不應有追溯力。根據《基本法》第159條，人大常委會只有修改《基本法》的提案權，有關修改亦不能與中國對香港既定的基本方針有牴觸。

李柱銘續指，現時人大常委會對《基本法》第104條的釋法，沒有分清楚拒絕宣誓及宣誓無效。李認為，若有議員意圖拒絕宣誓，的確應被褫奪議員資格；但若只是宣誓無效，則應依循立法會過往做法，由主席或秘書給予有關議員再次宣誓的機會。李柱銘舉例指，趕球員出場前，亦應先給予一張黃牌作出警告。

聆訊下午繼續。

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