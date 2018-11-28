【紅磡站調查聆訊】禮頓代表：人員不可能全日看着鋼筋扭入螺絲帽 (14:30)

屋宇署核准的質量監控計劃（QSP）中有要求禮頓人員，要全時間及持續監控鋼筋扭入螺絲帽工序。Brewster指，禮頓人員不可能全日都站在鋼筋旁看着扭入螺絲帽，會有其他工作需要處理，更指「合約與常識不一定一樣（contracts and common sense aren’t necessary the same thing）」。

委員會成員Peter Hansford認同工程過程要務實，但規條如有模糊，禮頓應要求港鐵釐清，Brewster當時未有這樣做。

周又質疑，Brewster清楚知道QSP附件要求檢查清單的格式，而「檢查及測量報告」（RISC）表格及澆灌石屎前的檢查，都不足以滿足要求，故在今年6月呈交文件予屋宇署時，才重新製作一份清單。惟Brewster指，新製作的清單只是一份概覽，認為禮頓監督系統符合要求。

禮頓設計經理Brett Buckland今日亦在聆訊中作供。他承認在2015年4月時，屋宇署留意到連續牆鋼筋設計與署方原來批准圖則有異，否決3份竣工許可申請。委員會代表大律師卓元暢更指出，屋宇署於2013年批出的連續牆圖則中，有U形及L形鋼筋，但同時負責連續牆紮鐵工程的分判商盈發圖則中，已沒有U形及L形鋼筋設計。

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