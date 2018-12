【紅磡站調查聆訊】禮頓代表：人員不可能全日看着鋼筋扭入螺絲帽 (14:30)

屋宇署核准的質量監控計劃(QSP)中有要求禮頓人員,要全時間及持續監控鋼筋扭入螺絲帽工序。Brewster指,禮頓人員不可能全日都站在鋼筋旁看着扭入螺絲帽,會有其他工作需要處理,更指「合約與常識不一定一樣(contracts and common sense aren’t necessary the same thing)」。

委員會成員Peter Hansford認同工程過程要務實,但規條如有模糊,禮頓應要求港鐵釐清,Brewster當時未有這樣做。

周又質疑,Brewster清楚知道QSP附件要求檢查清單的格式,而「檢查及測量報告」(RISC)表格及澆灌石屎前的檢查,都不足以滿足要求,故在今年6月呈交文件予屋宇署時,才重新製作一份清單。惟Brewster指,新製作的清單只是一份概覽,認為禮頓監督系統符合要求。

禮頓設計經理Brett Buckland今日亦在聆訊中作供。他承認在2015年4月時,屋宇署留意到連續牆鋼筋設計與署方原來批准圖則有異,否決3份竣工許可申請。委員會代表大律師卓元暢更指出,屋宇署於2013年批出的連續牆圖則中,有U形及L形鋼筋,但同時負責連續牆紮鐵工程的分判商盈發圖則中,已沒有U形及L形鋼筋設計。

其他報道:【紅磡站調查聆訊】禮頓工程合約獲授權簽署人:不認為禮頓需全日監督鋼筋扭入螺絲帽

其他報道:【紅磡站調查聆訊】禮頓助理工程師:月台層板鋼筋無跟足圖則 螺絲帽需大量更換

其他報道:【基因改造嬰】峰會確認賀建奎今港大演講 但不接受採訪