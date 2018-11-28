【審計報告】食安中心公布測試欠時效　菜乾含蘇丹紅化驗87天才公布 (13:54)

食安中心不時進行食物消費量調查，以收集市民進食的食物種類及分類數據，並建立完整數據庫以評估食物安全風險，提高食安中心評估風險的能力。去年5月，食安中心委聘承辦商進行第二次全港性食物消費量調查，承辦商會在今年4月至明年4月進行相關訪問工作。不過，審計署發現，上述調查進度緩慢，截至今年7月30日，在預計約4800名受訪者中，應有1400人完成訪問，但結果實際數目只有278宗，不到目標的兩成。

審計署建議，食環署應繼續密切監察相關進度及承辦商表現，以確保如期完成調查。

食安中心則稱，已制定額外監察措施，如要求承辦商提交每周進度報告，而承辦商也提出了糾正措施。

另外，審計報告指出，食安中心在處理食物事故方面，公布不合格測試結果需時甚久。去年的食物投訴和食物監察計劃項目，有106宗個案的食物樣本測試結果不合格，但審計署發現，食安中心公布相關結果，即發出新聞公報或食物警報方面，需時甚久。106宗個案中，有4宗處理時間逾60天，最長可達88天。

審計報告舉出一宗個案為例，食安中心去年9月4日，在牛頭角街市一攤檔抽取白菜乾監察樣本測試，然而同月6日至22日期間，化驗所儀器失靈，故該項測試工作定於10月底進行。直至11月30日，食安中心收到化驗所結果，顯示該樣本含有禁止用於食物的化學物質蘇丹紅；食安中心翌日發出新聞公報。

審計署認為，上述個案處理時間長達87天，形容經歷了一段「頗長時間」後，涉事問題食物已售罄，或市民都已食用，認為食安中心應加快程序。

食環署回應稱，食安中心會監察抽取食物樣本至公布不合格測試結果的時間，並採取必要措施，以將所需時間減至最少。該署稱，一般而言，在確認不合格結果後不久，通常24小時內，便會公布。

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