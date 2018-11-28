【審計報告】港台外購節目程序有別標準　非公務員合約僱員較多 (14:17)

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報告指，港台電視和電台節目的外購程序有別於政府標準，每個外購節目只有一個供應商，港台自行出價並與單一供應商磋商，而非按照《物料供應及採購規例》的規定，邀請供應商報價。報告引述廉署在2015年12月完成數碼地面電視頻道外購節目的檢討，發現港台外購節目的做法或構成合謀風險，即繞過政府標準採購程序設立的監管機制，以優待某供應商；但港台認為外購電視節目性質上屬取得版權特許，而非採購物料或服務，故不受相關採購規例約束。

審計署在報告中表示，港台需要檢視節目外購程序，包括是否合乎採購的定義並受政府規例約束，必要時需徵詢財經事務及庫務局的意見。

而港台在非公務員合約僱員方面，審計署指留意到截至本年3月，港台非公務員合約僱員佔22%，遠高於所有政府決策局或部門截至去年6月的5.5%。在港台188名全職非公務員合約僱員中，報告指有63人連續受僱5年或以上，而當中28人連續受僱10年或以上，最長受僱期則為18.8年，署方認為部分人受聘的原因似乎是為滿足經常性和長期運作需要。

審計署建議，港台應檢討現時僱用非公務員合約僱員的情況，是否符合政府在相關方面的政策。

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