稱深信客戶完全自願　凱詩美容指不排除少數員工疏忽　樂意洽談解決 (13:23)

凱詩客戶服務總監鄭嘉儀稱，公司對員工專業操守有嚴格要求及訓練，絕不容許員工向客戶高壓硬銷及以利誘或誤導方式完成客戶訂單。她說，公司深信每位客戶是在完全自願情況下購買服務或產品。對於消委會點名譴責一事，她說，公司不排除有少數前線員工於銷售過程及處理投訴時有疏忽。對於未能有效解決個別訴求深表歉意。

鄭嘉儀又稱，公司接獲投訴後會即時跟進，就今次消委會提及的投訴，公司樂意逐一洽談，以達雙方滿意方案。對受影響客戶及市民帶來之不便，公司衷心道歉。

她說，公司會積極配合消委會的查詢，並安排人手跟進，及向消委會提交書面解釋。鄭嘉儀之後微微鞠躬後離去，整個記者會約3分鐘結束。

消委會前天（26日）稱，在3年內收到82宗有關凱詩美容集團的投訴，涉逾200萬元。

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