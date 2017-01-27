【Emily Online．短片】陳凱欣「突破界限」？　帶家人入立法會影相被請離場 (13:38)

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話說一見到陳凱欣家人，攝影記者當然不斷影相。但係根據指引，議員訪客並唔能夠喺立法會大樓內受訪，所以立法會職員都馬上請阿欣家人離開，最終佢哋只能夠喺大樓入口外面影相。其間阿欣影相時有兩聲咳，爸爸都輕拍佢膊頭，場面溫馨。

根據立法會《採訪指引》第24段，傳媒只能夠喺立法會外面訪問公眾人士，阿欣被請離場之後就話，因為想遵守規則，希望大家可以將立法會大樓內影嘅相「抹咗佢」。

到底阿欣今次係咪「突破界限」呢？阿欣助手解釋話，因為阿欣啱啱履新嘅關係，立法會未畀指引佢哋；Emily聽攝記同事講，助手一早同佢哋講阿欣會帶家人落嚟，所以佢哋先擺好陣預備，仲話係阿欣拉媽咪過嚟影相。

睇番《立法會綜合大樓議員辦事處使用指引》，喺立法會或其轄下委員會舉行會議期間，議員訪客除了到訪2樓觀景廊或2樓或3樓公眾席外，不可進入會議場地所在的樓層(即立法會綜合大樓1樓或2樓)。

立法會秘書處之後就回應話，經過了解後，事件係保安人員同陳凱欣喺言語之間有誤會而引起，秘書處事後已向陳解釋有關規定。根據立法會行政管理委員會早前決定，喺立法會或者其轄下委員會舉行會議期間，議員訪客唔可以進入會議場地所在的樓層，即係立會大樓一樓或二樓。

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