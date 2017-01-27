【何志平涉賄案】塞內加爾前外長：何送200萬美元現金禮盒屬行賄　但未親眼目睹 (12:31)

加迪奧在庭上透露，他於2014年9月透過聯合國認識何志平，同年12月安排何志平與乍得總統會面。雖然沒有親眼見到禮盒，但知悉200萬美元現金禮盒一事後，感到震驚（surprised and shocked）。他續稱，當時覺得讓華信能源公司與乍得總統會面是很錯的事。

控方追問加迪奧為何繼續讓事情發生，加迪奧解釋稱，乍得於非洲多國扮演策略性伙伴角色，曾對抗極端組織伊斯蘭國、阿爾蓋達及博科聖地。他希望透過華信與乍得合作，讓塞內加爾與乍得建立良好關係。何志平其後又給他40萬美元酬勞，他視作賠償。加迪奧供辭約18分鐘，法官宣布散庭。

第二日聆訊由早上10時至下午5時完結，控方共傳召3名證人，分別是第67屆聯合國大會主席耶雷米奇（Vuk Jeremić）、中華能源基金會前職員朱為文（David Riccardi-Zhu）以及加迪奧。法官宣布加迪奧於明日聆訊繼續作供。

相關報道：

聯國大會前主席指與何志平互惠互利 旗下智庫獲捐款

何志平案開審 聯國大會前主席作供 涉賄非洲高官 最高可囚85年 15人陪審團無華裔

首名控方證人曾應何邀請訪港 內地晤習近平

涉賄非洲政要案明美國開審 何志平辭4公司董事 妻低價賣樓