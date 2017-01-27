【何志平涉賄案】聯國大會前主席指與何志平互惠互利　個人創辦智庫獲捐款 (11:30)

2012至2013年聯合國大會主席耶雷米奇，是控方傳召的首名證人，作供過程長達3小時。他透露，2012年首次認識何志平，此後到中國出差3次，獲何志平安排到海南博鰲亞洲論壇演講。何志平透過耶雷米奇的哈佛大學朋友，認識墨西哥能源巨頭Pemex公司。控方引述一封2014年電郵，何志平與墨西哥公司討論的投資額為5至8億美元。

耶雷米奇於2013年離任聯合國後，與何志平變成熟人（close acquaintance）。他不單以每年33.3萬美元受聘為華信能源公司顧問，其在塞爾維亞創立的智庫（CIRSD）亦獲該公司捐款100萬美元。

耶雷米奇強調自己不認識乍得總統，亦不清楚何志平跨國生意的談判結果。不過，控方證據可見，耶雷米奇充當中間人角色，向何志平介紹塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio）和烏干達外長庫泰薩（Sam Kutesa），最終促成與非洲兩國高官會面。

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