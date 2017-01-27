何來：貝澳黃牛Billy「死在遊客手上」　聽眾：Billy搶食物趕不走 (10:49)

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何來表示，2011年曾受重傷的黃牛Billy是「傳奇個案」，因黃牛本應怕水，但牠卻會假裝水牛，主動融入水牛群。她說義工們在兩年前已發現Billy情況轉差，由於牠會親近人，不少街坊和遊客都覺得很可愛和向牠餵食，惟動物進食人類的食物後會上癮，「（Billy）逢多人才會走入海灘或營地問人拿食物，人少時便會跟水牛去吃草」。

她表示，「（Billy）特別給遊客害死」，因為義工只能偶而教育遊客如何處理食物，而本地遊客會知道不能餵食，但近年自由行等外地遊客「很沒有紀律」，並且佔據了許多海灘和營地，她認為他們不尊重空間，「大膽地說，Billy真的是死在遊客手上」。

不過，有自言一個月去一次貝澳的聽眾容先生則致電節目稱，在該處燒烤的遊客會被Billy搶食物，「趕牠走都不走」，遊客也不敢追牠取回食物。他認為第一次去貝澳的遊客未必知情，也非刻意餵食，希望不要「賴自由行」。

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