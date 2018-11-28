參選村代表被問政治立場　朱凱廸稱或DQ　湯家驊：擁護基本法意涉推廣 (09:59)

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朱凱廸在節目上表示，現時「能否入閘」已成為話題，反映政府收緊參政自由，而「紅線」的界定難估計，但按早前劉小麗的情況，相信紅線或同樣適用於他，令他無法入閘。他說，村代表範圍很小，加上農業復耕、改善村內衛生環境等議題亦不涉及政治，認為政治審查已愈入愈深，質疑日後會否延至業主立案法團和學校選班會主席。

有指《基本法》104條要求擁護基本法和效忠香港特區的公職人員沒有涵蓋鄉郊代表，湯家驊接受港台節目電話訪問稱，要求參選人宣示擁護《基本法》未必與104條有直接關係，情況也非香港獨有，例如美國公民也要宣誓擁護美國憲法。他相信各級選舉均可要求參選人效忠特區和擁護《基本法》，而村代表作為建制中一員，理論上也要顯示他們支持和擁護制度，「行使建制中賦予的政制權力的話，需要宣誓效忠基本法並不為過」。

湯家驊又說，「嚴格來說，憲法上所有香港居民都要擁護基本法，但不擁護基本法有何後果，便要視乎香港本地法律有何規限」。他續稱，「擁護」有積極維護和推廣的意思，假如是一名擁護《基本法》的人，面對旁人討論港獨，最低限度應不予附和，不站出來作聲亦未必達到「擁護」的層次。他認為，相信明年的區議會選舉也會要求參選人擁護《基本法》，這不是苛刻或不尋常的做法。

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