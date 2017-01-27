【何志平涉賄案】聯大前主席料成首名出庭控方證人　曾以私人身分出席中華能源基金會活動 (21:46)

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據了解，今日首名出庭作供的控方證人將會是耶雷米奇，控罪書並無提到耶雷米奇與此案有何關係。翻查資料，內地官方傳媒人民網曾報道，時任聯合國大會主席耶雷米奇，在2012年應何志平邀請，以私人身分訪港，出席中華能源基金會的活動，而他飛抵香港前亦在內地與國家主席習近平會面。另據中通社報道，何志平在2014年曾應耶雷米奇邀請，以中華能源基金會秘書長身分，到歐洲參加一戰紀念活動，其間何志平代表基金會，向當時受水災影響的塞爾維亞捐款10萬美元。

第二名為控方出庭作供的證人，預料會是基金會前職員朱為文（David Wen Riccardi-Zhu），根據他在個人網站及社交平台上的簡介，他2014至2017年，曾為中華能源基金會擔任獨立顧問，其間他曾協助聯合國秘書長高級顧問團工作，亦有為華信撰寫內部報告、會議記錄、刊物及演講稿等。朱為文在基金會工作的時間，正好涵蓋案情中何志平涉嫌行賄的2014至2016年。

此外，被視為此案關鍵之一的證人加迪奧（Cheikh Gadio），預料也會在第二日審訊中出庭作供。控辯雙方在開庭前，一直就加迪奧能否出庭作供、可以就什麼問題作供等交鋒，直至案件開審當日（26日），辯方仍有向法庭提交文件，指出加迪奧曾被控方批評逃稅等，質疑加迪奧不是可信證人。

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