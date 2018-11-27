貝澳黃牛Billy死亡惹關注　漁護署再呼籲切勿餵飼流浪牛 (21:04)

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漁護署表示，過往曾有市民報告指Billy有食垃圾及膠袋的習慣，為進一步了解死因進行驗屍。獸醫解剖後，於Billy胃部發現大量膠袋，數量可裝滿兩個垃圾桶，相信死因是消化系統被膠袋阻塞，導致未能正常進食及消化食物。

由於Billy於貝澳附近一帶棲息，署方以不同方式減少Billy於附近範圍向遊人索取食物或從垃圾桶中搜尋食物的機會，如引領牛隻離開遊人範圍、建議改良垃圾桶等。署方指2月開始在大嶼山推行「趕牛人計劃」，現時有4名人員於大嶼南各區當值，主要職責為將牛隻從滋擾黑點引領到其他遠離滋擾的合適和安全的地方，以紓緩牛隻對當區帶來的問題。

署方特別呼籲市民切勿餵飼流浪牛，以保障牠們健康，牠們擁有於野外自行覓食的習性，有些牛隻習慣被人類餵飼後會主動向遊人搶食物，甚至在垃圾箱覓食，包括膠袋。牛隻進食人類餵飼的食物後，有機會因突然改變食物種類及進食模式導致消化不良、阻塞食道，或因消化系統出現過敏反應而導致牛隻不適及消瘦等，長遠會對牛隻及生態可能會造成影響。

根據2013年全港牛隻數目統計，全港共有1110頭野生黄牛及120頭水牛。署方曾接獲市民報告有關小部分牛隻在習慣被餵飼後，出現食膠袋和垃圾的情況，惟沒有備存有關因進食膠袋和垃圾而生病或死亡的數字。

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