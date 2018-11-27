【短片】朱凱廸參選村代表　批選舉主任濫權　強調不支持港獨 (21:25)

朱凱廸認為，選舉主任問及是否提倡或支持「香港獨立」是自決前途的選項 ，有引導性、令人誤解，他強調，自己無主張港獨，但認為和平地主張港獨是《基本法》賦予的權利，沒有問題。他批評，選舉主任的有關提問，不只參選人不可主張，還要反對別人主張港獨，是荒謬的邏輯，違反《基本法》和人權法對言論自由的保障。

他又稱，自己只是選村長，不應面對荒謬的政治審查，希望自己是最後一個。

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朱凱廸指出，根據法例，參加村代表選舉，只有聲明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區這兩個條件。他解釋，自己主張的民主自決是在人大提出「831框架」後，香港人要取回前途決定權，可透過修改《基本法》158及159條；他認為，和平地主張港獨是《基本法》賦予香港人的權力，有人主張是沒有問題的，但強調自己無主張港獨。

被問到會否擔心在回覆選舉主任的信件中，說不反對他人主張港獨，會影響自己「入閘」的機會，朱凱廸稱，在香港民族黨被取締後，民主派亦批評即使不同意民族黨的主張，但無理由和平發表言論的權利都沒有且要禁黨，他認為，不需要因為選舉主任向他提問，就扭曲自己立場。他又稱，曾與法律團隊商量，若要打官司，他們有準備捍衛合理的立場。

朱凱廸在報名時沒有簽署確認書，他曾向助理選舉主任強調，法例只要求他在報名表上作出聲明，他只會做法律要求，「唔會做多」。被問到被取消參選資格的機會，他稱北京政府和特區政府要濫用權力「無路捉」。

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