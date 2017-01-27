台灣再有流感疫苗出現懸浮物　近14萬劑流入港市面　醫管局暫停流感疫苗注射服務 (20:15)

醫管局表示，暫時未接獲病人注射相關批次疫苗後出現不良反應的報告。已經接種流感疫苗的市民若出現不適徵狀，可向醫護人員查詢。

台灣食品藥物管理署（食藥署）昨公布，賽諾菲巴斯德外盒標示批號R3J721V、針上標籤批號R3J72的四價流感疫苗中，有9支內含白色懸浮物，須按當地法例限期退運或銷毀。賽諾菲證實，本港曾進口約17.5萬劑同一批次的四價流感疫苗，其中13.9萬劑疫苗已流入市面。根據衛生署的初步統計，本地有接近10萬劑疫苗尚未使用，換言之已進口本港的涉事批次疫苗中，約7.5萬劑已經注射。

該批疫苗在法國製造，「目前無任何證據顯示其品質、安全或功效受到影響」。藥廠強調，在香港供應的同一批次疫苗，沒有收到含有「白色懸浮物」的報告。食藥署另公布一批流感疫苗發現黑色懸浮物，賽諾菲表示，本港無進口同一批次三價流感疫苗。

賽諾菲表示，在法國總部是次全面調查報告前，會暫停推出餘下3.6萬劑同批次疫苗，藥廠會改為供應其他批次之四價流感疫苗予公立或私營醫療機構。至於早前已分發予公營或私營醫療機構，但未使用的同一批次疫苗，藥廠會陸續安排轉送另一批次的疫苗。

台灣上月亦發現有流感疫苗出現問題，其中「賽諾菲」藥廠有疫苗由透明變成深啡色；「國光公司」則有疫苗出現白色懸浮物。國光公司其後表示，相信是疫苗針筒包裝時有膠片意外跌入，而非疫苗本身變質；賽諾菲則稱相信變色疫苗是「單一事件」。

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