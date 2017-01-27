【多圖】朗思高小生搬回界限街上課　17人課室容納28人　教師憂影響教學質素哽咽 (19:34)

其他報道：雙非截龍競爭減 小一北區有校收生逾半15分

現時朗思界限街校舍容納290名小學生，較兩年前高小搬到崇正校舍時的約220名學生多，17班學生要於11個課室上課，部分級別需混合在同一課室授課。

因應學生人數增加，音樂室和藝術室等亦需作其他用途，變相沒有了專用課室。音樂教師封凱怡表示感無奈和失落，教學空間受限制，「平時做到的現時做不到」，其間一度落淚。

Year 5學生家長莊耀誠認為，資助小學也有操場和禮堂，但現時朗思小學部擠得連這些設施都沒有，本來學生的表演亦因不能綵排而取消，質疑教育局要求學生遷校時並無寬限期，「話停課便停課」，認為「道義上政府要幫我們」。

另一Year 3學生家長譚詠詩表示，現時小朋友在操場的活動空間有限，擠逼令小朋友間有碰撞，「（小朋友）在操場坐下來吃茶點，球（飛過來）令他（將茶點）全倒在地上，不能吃」。

立法會議員葉建源形容，學校營運約兩年後發現未註冊而被迫停課，是「香港教育史罕見和史無前例」，期望教育局可協助學生提供暫時校舍，或容許學生暫時到廣利道崇正中學校舍上課。葉重申，不是要替曾違規的學校覓校舍，解釋「學生是無辜」，是希望先改善校舍太擠逼和學生「活生生」受影響的情况。至於僭建和學校未註冊問題，葉指應交由校方解釋，但他指，據他了解界限街校舍天台僭建物已停用。

教育局發言人回應指，若私立學校曾有違法行為，卻獲提供空置校舍，「將會發出錯誤信息，並對其他奉公守法的辦學團體極不公平」。局方表示，根據紀錄，界限街朗思國際學校的註冊校舍有足夠容額讓所有小學生入讀，現時現時每班的學生人數平均為25.7人，符合容額規定。

教育局又稱，以營利性質經營的私立學校一貫要自行安排校舍及相關營運設施及設備。至於分配空置校舍予朗思的建議，局方表示，當確認有新建校舍或空置校舍需分配作學校用途時，一般會透過公開及公平競逐的校舍分配工作，公開邀請全港合資格的非牟利團體申請。

其他報道：總監涉偷拍訪客如廁被捕 心怡幼稚園如常上課 家長：小朋友應不怕

其他報道：選村代表接選舉主任來信 朱凱廸表明擁護基本法不支持港獨 稱就任立法會議員時已獲確認