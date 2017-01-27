【紅磡站調查聆訊】禮頓工程合約獲授權簽署人：不認為禮頓需全日監督鋼筋扭入螺絲帽 (18:32)

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委員會代表大律師卓元暢指出，港鐵與禮頓於11月16日，才在檢視工程相片後，就部分連續牆設計達成共識並向委員會提交聯合聲明。卓質疑其他文件不完整及未能完全信賴，需以照片才得知實際建築細節並不理想。Brewster認為，「相片是好記錄方法」。惟有工程背景的委員會成員Peter Hansford指出，竣工圖則應按在原來圖則上有更改的標示，並按標示完成竣工圖。

委員會主席夏正民問到，過去有不少證人提及工程內有大量的螺絲帽並不尋常，過去其他合約是否都曾有如此大量的螺絲帽。Brewster回應指，工程內的螺絲帽數目比正常的連續牆多，而鋼筋鐵籠又較小，需要高密度的螺絲帽。

卓元暢更說，過去多名禮頓員工作供時都表示不知有質量監控計劃（QSP），提及要全日及持續監控地盤所有鋼筋螺絲帽安裝，只有禮頓工程師莫嘉晉表示得悉。Brewster今供稱，不預期員工知悉QSP，因禮頓本來已有一套管理計劃。他又指，認為QSP內所指全日監控，僅指要全日在地盤工作，而非100%站在鋼筋附近，全程看着接駁過程，與早前禮頓總經理Karl Speed說法有異。

Brewster作供時，既指不記得有屋宇署豁免信件，又不記得有港鐵呈予屋宇署的項目管理計劃，甚至不知分判商盈發竣工情況與屋宇署批准圖則並不一樣。卓元暢質疑，Brewster身為合約內地盤監督計劃內最高領導，但所有事件都不知道，令人感到奇怪。Brewster指，如有情況需要他參與，就會有人通知他。

聆訊明續，Brewster會繼續接受盤問。

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