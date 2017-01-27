中學IT助理多次非禮14歲女生　疑強脫事主衣服拍裸照　非禮恐嚇罪成還押候判 (18:42)

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暫委法官張潔宜裁決指，縱使被告爭議與警方進行會面錄影內容的自願性，稱自己受事主母親男友威嚇下才勉強招認，但顯然可見被告作供時卻異常冷靜，只回應對自己有利的問題，因此法庭拒絕接納被告爭議。

法官續指，被告在庭上的作供有多個矛盾之處，例如他表示收到事主X傳來的裸照時會馬上刪除，但卻能注意到X「上圍豐滿」而推斷她已滿16歲；被告又曾表示於初次案發後會與X保持距離，惟他事後卻多次應邀到訪X家中。

辯方審訊時亦稱，被告以為X是年紀較大的遲入學新移民學生，又曾見X喝酒，因此被告真心相信X案發時已滿16歲。但法官卻直言以上辯解並不合理，指X外貌「一臉稚氣」，平常人沒可能相信她已滿16歲。

法官又稱，辯方多番質疑事主X受侵犯後為何仍主動邀請被告到其家中，亦質疑為何X向朋友宣稱與被告關係良好，但由於X案發時年僅13至14歲，X對事件的反應，包括因尷尬而不希望他人知悉事件的決心並非一般成年人可理解，故拒絕接納辯方說法。法官亦認同X部分供辭乃不能虛構，例如詳述及比較被侵犯後身體感受，故接納X為可靠證人，及裁定被告罪名成立，還押至下月14日判刑。

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