青年眼看重傷貓兒1小時不送醫　未斷氣放入膠袋棄置　官斥冷血判囚4月 (17:09)

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被告李天琅（27歲）被控於今年5月19日，在香港元朗某單位內殘酷對待一隻英國短毛貓及一隻斯芬克斯貓。被告在警誡下表示，見到貓打鬥後，短毛貓倒地及嘴角流血，另一隻貓露出舌頭，他誤以為兩貓死亡，故放進膠袋棄置。

署理主任裁判官徐綺薇表示，被告聲稱看着受傷貓兒一小時，確定死亡後才放進膠袋，反問被告「為何不用寶貴一小時令貓兒接受治療」，又稱若即時看獸醫可能還有一線生機。徐官斥責被告「冷血無情」，此舉並非尊重動物生命的行為和反應。

徐官引述路人聽到藏於膠袋的貓叫聲，其中一隻還有呼吸，肯定被告放貓入膠袋時，牠們仍未死亡。徐官相信，被告如背景報告所說，因貓兒快要「無得救」，不想花錢看獸醫，故犯下此案。

徐官直斥被告自私和不負責任，無視居住環境限制而胡亂買貓，將新貓與本來飼養的暹羅貓困在同一籠內，發生打鬥事故，兩貓亦明顯受傷，被告卻視若無睹，不帶貓看獸醫，還有閒情逸致帶暹羅貓和4隻狗散步，不接納被告一時疏忽犯案。

徐官認為兩隻貓的傷勢不尋常，但控方沒有證供顯示是人為或由貓打鬥造成，控方檢控基於被告將新買小貓與暹羅貓放在同一籠內飼養，令涉案貓兒受傷。徐官追問暹羅貓去向，被告指「走失咗」，徐官隨即質疑「究竟有無這隻暹羅貓？」

徐官認為，此案與被告有否養貓經驗無關，直斥被告沒有尊重貓兒生命，剝奪貓兒獲治療的機會，令其受到不必要痛楚，終判被告監禁4個月。

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