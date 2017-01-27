【Emily Online】陳凱欣明宣誓今綵排　喜獲鄭松泰移位　可與建制派一起坐 (17:01)

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辦公室方面，佢已經揀好咗喺6樓嘅辦公室，與民建聯鄭泳舜同獨立嘅何君堯為鄰，不過由於間房仲要整番啲間隔，呢十幾日要用住10樓嘅1019室。1019室曾經係前立法會議員、社民連梁國雄嘅辦事處，而家嗰層仲有社福界邵家臻。陳凱欣就話嗰層仲有工聯會，佢個臨時office喺邊邊位，即使同一層有民主派都唔會有所謂，亦都相信無咩問題發生。

講番聽日個宣誓，陳凱欣話佢揀咗無宗教形式嘅宣誓，今日返咗立法會綵排。佢話，呢排拉票搞到把聲仲係好沙，希望聽日宣誓嗰陣唔會咳。佢強調自己會嚴肅莊重咁宣誓，唔會喺誓辭中加入任何嘢。

補選期間，陳凱欣都係一身運動裝出現，佢話喺立法會會著番斯文look，聽日宣誓未諗好著咩衫，今晚要返屋企揀同燙。

至於作為新丁議員，聽日第一日開會會唔會喺會議廳坐足全日，佢就話全日都會喺立法會大樓，如果見佢喺會議廳行開咗，應該係有啲立法會行政事務處理。

民建聯主席李慧琼（Starry）今朝喺電台節目話民建聯歡迎陳凱欣加入，陳凱欣同Emily重申，佢暫時唔會加入任何政黨，但多謝Starry嘅支持。

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