選村代表接選舉主任來信　朱凱廸表明擁護基本法不支持港獨　稱就任立法會議員時已獲確認 (16:45)

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朱凱廸今午透過WhatsApp，向傳媒提供提交予選舉主任的回覆。他同時要求選舉主任根據他的答覆，盡快決定其參選提名是否有效，又表明若選舉主任需要其他補充資料，可透過電郵聯絡他。

以下為朱凱廸就選舉主任5條問題的答覆：

1. 你是否同意中華人民共和國擁有香港特別行政區主權？

按現行憲政安排，此乃事實。同意。

2. 你是否同意香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的一部分？

按現行憲政安排，此乃事實。同意。

3. 你是否確認你真誠地在提名表格上作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明？

本人為現任立法會議員，就任時曾向全港市民宣誓擁護《基本法》和效忠特區，得立法會秘書確認，亦無受到律政司以司法程序挑戰。本人於11月22日遞交提名表時再作出同樣聲明。

4. 你在2018年10月12日臉書中表達你的立場，尤其是「... 我的政治主張由參選至今並無改變。因為我的主張，我在2016年的立法會選舉才能當選。... 我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為，香港人應該決定自己的命運。...」。你現在的立場是否仍然繼續不支持港獨？

我並沒有改變政見，正如 閣下引述我在2018年10月12日的臉書帖文有以下表述：「我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為，香港人應該決定自己的命運。」

5. 你本人是否提倡或支持「香港獨立」是自決前途的選項？

我提倡或支持推動《基本法》和政制的民主化改革，包括但不限於修改《基本法》158及159條，作為中共封殺真普選後，港人自決前途的目標。我認為，和平主張港獨是港人受《基本法》保障的權利。選舉主任問香港獨立是否自決前途的「選項」，背後的想法是我不單自己不可主張港獨，也要反對甚至禁止其他人有此主張，否則就是不擁護《基本法》。我認為這個想法並不符合《基本法》和《香港人權法案條例》。

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