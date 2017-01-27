選村代表接選舉主任來信　朱凱廸表明擁護基本法不支持港獨　稱就任立法會議員時已獲確認 (16:45)

立法會議員朱凱廸上周報名參加元朗八鄉元崗新村居民代表選舉，民政事務總署將其列為「候選人」後，選舉主任昨突向他提出5條問題，包括是否擁護《基本法》及是否提倡或支持香港獨立等，要求他在今日下午4時前回覆。朱凱廸今午4時回覆選舉主任，表明擁護《基本法》及不支持港獨，並指以上立場在他宣誓就任立法會議員時，已獲立法會秘書確認，且無受律政司以司法程序挑戰。
其他報道：林鄭：政治板塊改變對施政無大影響 指最重視公平公正誠實選舉
朱凱廸今午透過WhatsApp，向傳媒提供提交予選舉主任的回覆。他同時要求選舉主任根據他的答覆，盡快決定其參選提名是否有效，又表明若選舉主任需要其他補充資料，可透過電郵聯絡他。
以下為朱凱廸就選舉主任5條問題的答覆：
1. 你是否同意中華人民共和國擁有香港特別行政區主權？
按現行憲政安排，此乃事實。同意。
2. 你是否同意香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的一部分？
按現行憲政安排，此乃事實。同意。
3. 你是否確認你真誠地在提名表格上作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明？
本人為現任立法會議員，就任時曾向全港市民宣誓擁護《基本法》和效忠特區，得立法會秘書確認，亦無受到律政司以司法程序挑戰。本人於11月22日遞交提名表時再作出同樣聲明。
4. 你在2018年10月12日臉書中表達你的立場，尤其是「... 我的政治主張由參選至今並無改變。因為我的主張，我在2016年的立法會選舉才能當選。... 我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為，香港人應該決定自己的命運。...」。你現在的立場是否仍然繼續不支持港獨？
我並沒有改變政見，正如 閣下引述我在2018年10月12日的臉書帖文有以下表述：「我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為，香港人應該決定自己的命運。」
5. 你本人是否提倡或支持「香港獨立」是自決前途的選項？
我提倡或支持推動《基本法》和政制的民主化改革，包括但不限於修改《基本法》158及159條，作為中共封殺真普選後，港人自決前途的目標。我認為，和平主張港獨是港人受《基本法》保障的權利。選舉主任問香港獨立是否自決前途的「選項」，背後的想法是我不單自己不可主張港獨，也要反對甚至禁止其他人有此主張，否則就是不擁護《基本法》。我認為這個想法並不符合《基本法》和《香港人權法案條例》。