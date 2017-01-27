凱詩美容師被指紅印當濕疹　事主買$6萬療程反致眼腫敏感 (16:42)

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今年25歲、光顧凱詩美容兩年的H小姐表示自己有酒精敏感，喝酒第二天會在臉部和眼角出現紅印。今年6月2日H小姐到凱詩進行如常的美容療程時，美容師看到她臉上因喝酒後出現紅印，不斷指H小姐臉上紅印為濕疹。起初美容師聲稱自己和H小姐是同一類人，參加公司療程後便改善了臉部情况，後來展示多張長滿濕疹的皮膚圖片，說若不好好處理就會長得全身都是。H小姐指自己對濕疹並無認識，加上當時很多有關濕疹患者的新聞，被游說半小時後，她參加了6萬元的療程，並先簽帳4萬元。

H小姐說，第一次療程時，她已經感到不太舒服，臉上有點刺痛，但職員向她表示這是正常現象，加上自己已經付了大量金錢，「我唯有信佢啦，唔通我批評佢咩」。7月28日進行第二次療程後，她不但臉上出現粒粒，眼睛更腫得睜不開，遂馬上求醫，醫生判斷為皮膚敏感。

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H小姐向凱詩要求退款，惟一名自稱凱詩「高層」的人致電她時，卻只問她是否吃過其他致敏食品或用過其他護膚品，「令我覺得佢好似係想推卸責任」。

另一位事主A小姐今年8月到美容院上水分店接受療程時，職員向她表示「總監檢視療程」，但其實「總監」卻是拿着燈照她，說她的皮膚很差，又聲稱她很多皺紋，必須做激光和磨皮。A小姐多次詢問價錢，確認為48,000元，然後簽帳。在療程期間職員給予A小姐護膚品、面膜等，更稱總監「好少對人咁好，送咁多嘢」，再給予她一份單據簽署，A小姐不虞有詐簽署。最後A小姐完成療程，卻發現原來多簽署了32,000元，事後要求退款不果。

袁海文表示過往處理美容投訴時，不少美容院都因為害怕影響商譽而跟進或賠款，唯獨凱詩是唯一一間從不回應投訴信的。他又稱發現近年出現不良促銷新趨勢，例如美容師聲稱顧客患有疣、濕疹等疾病，若不解決會蔓延或傳染家人，挑起欠缺經驗的消費者恐慌。袁呼籲市民作醫療診斷時應先徵詢獨立醫生的意見，政府應該規管可能違反《不良廣告（醫藥）條例》的美容院。

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