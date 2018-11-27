高度照顧院舍人均面積　政府倡增至9.5平方米　設10年過渡期 (14:38)

現時《安老院條例》及《殘疾人士院舍條例》訂明，院舍最低人均面積為6.5平方米。小組成員之一、立法會議員張超雄透露，絕大部分與會者支持政府的建議，並贊成以10年為過渡期，首5年逐漸增至8平方米，之後的5年逐漸增至9.5平方米。張超雄稱，會上有幾個小組委員質疑10年過渡期是否太長，他引述社署署長葉文娟說，政府會再檢視過渡期的長度。

張超雄透露，小組將於明年1月再開會，並於2月「拍板」決定，向勞福局提交報告，之後會諮詢市民，立法會福利事務委員會將於5月討論。他指出，根據社署津貼的安老院舍建院標準，人均面積逾13平方米，而殘疾人士院舍人均面積則逾15平方米，故他不同意政府上述建議，並要求小組報告附上團體意見，讓公眾知道團體訴求，獲社署同意。

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