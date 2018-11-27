【佔中9人案開審】時任助理指揮官稱屢被擋路　感覺示威者想衝進立法會 (14:23)

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達。

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林鴻釧供稱，他於2014年9月27日凌晨零時15分到達添美道一帶，看到政總東翼前地（即「公民廣場」）有超過100名示威者坐在旗杆附近，並有警員處理，他遂返回添美道，到指揮中心會合機動部隊小隊後，沿添華路前進。他說，當他和小隊到達添美道和夏慤道交界時，有五六十名示威者舉起雙手阻擋其去路，亦沒有理會其警告，示威者與警方對峙5至10分鐘。

林又說，他們到達立法會公眾活動區一帶時，有二三十名示威者舉起雙手阻擋去路，同樣不聽從警方要求讓路的警告，並聽到有人大叫「警察嚟緊」。他指有二三十人一度走向立法會的玻璃門，令他「第一時間感覺他們可能想衝進立法會」，他要求同事在玻璃門前組成防線，以及要求增援。他說，示威者一度在防線前走來走去指罵警員，一度達100人，示威者最終在半小時後陸續散去。

林續稱，指揮中心其後要求他們到大台附近，協助正被示威者包圍的重案組人員，帶走一名被捕者。林表示，前進期間遭50至60名示威者舉起雙手阻擋去路，他們用身體阻擋，甚至大力撞向警員，導致部分警員未能穿過人群。當林打算重新進入人群時，發現數名軍裝和便裝警員已將被捕者帶出人群、帶上警車，但仍被示威者跟隨，林遂要求警員在龍匯道組成封鎖線。他指有8至10名示威者衝擊警方防線。

另外，代表三子的大律師關文渭向時任中區助理指揮官黃基偉展示朱耀明於2014年9月25日與11名警員舉行協調會議的紀錄，其中部分警員為黃的同事，一人為其下屬。黃稱，相信下屬有告知自己上述事宜，惟對內容感到模糊，他本人無參與上述會議。

關文渭稱，文件顯示，當遮打道行人區於2014年10月2日凌晨零時重新開放作交通用途時，集會的組織者便鼓勵參加者離開馬路；組織者亦表明，當日凌晨零時至早上7時不會有活動，黃對此表示沒有印象。關又問黃能否確認，警方於2014年9月25日仍未決定就該集會發出反對、不反對通知書，還是不做任何行動，黃回應稱，會議紀錄明確指出，警方當時仍在考慮。關再指出，直至2014年9月25日，組織者依然打算於當年10月1至3日，在中環舉行公眾集會，黃同意。

黃基偉在代表李永達的資深大律師蔡維邦盤問下稱，除了他自己，港島總區或其同事都有權力處理涉中環分區公眾集會的通知書，確認自己不是唯一負責人。黃在控方複問時稱，假如中區的公眾集會通知由港島總區處理，或發出相關通知書，相關副本亦應在中區警署存檔。

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