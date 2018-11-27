腎移植後重生　五旬漢將跑第17次全馬盼證與常人無異　籲更多人捐器官 (13:57)

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59歲的Peter，20多年前知道自己患有慢性腎病，2010年接受手術後，他慢慢鍛煉自己，2013年完成了渣打馬拉松半馬賽事。他說，當時成績非常理想，比未做手術前跑快近一小時，感到「做這個手術真是得，不是假的」，同年在台北完成術後第一次全馬。自此，他不斷挑戰自己，曾到過紐約、芝加哥、倫敦、雅典等地跑馬拉松。下年的渣馬將會是他接受手術後參加的第17個全馬賽事。

Peter說，現時仍需服用抗排斥及含類固醇藥物，藥效會削弱身體免疫系統及不利肌肉發展。他平日需注意身體情況，但手術後至今，Peter長跑未曾試過不適，跑馬拉松更令新陳代謝變好。

作為器官受贈者的他說，現時香港的器官捐贈情況並不理想，「每日都有好多人面對生死」。Peter說，有不少人認同他做的事，「現時跑馬拉松，不敢說是使命這麼偉大，而是有責任讓其他人知道，接受器官移植後，都可以做到平常人覺得難的事」。Peter現時亦會到不同團體及學校分享，希望讓更多人明白器官捐贈的意義。

與Peter一樣，曾捐肝予母親的許耀斌及外科專科醫生夏威亦會參加下年的渣馬全馬賽事。許耀斌認為，現時若有病人緊急需器官移植，器官捐贈的責任只放在最熱心市民身上，而多年來本港登記器官捐贈的人數未有太大增幅，認為應要「諗下新方法」。

夏威認為，對病人或其家屬而言，等候合適器官的過程都是煎熬。他又說，若本港的器官捐贈情況理想，根本不需出來呼籲。

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