【紅磡站調查聆訊】禮頓助理工程師：月台層板鋼筋無跟足圖則　螺絲帽需大量更換 (13:45)

政府代表資深大律師許偉強指出，港鐵於今年9月曾向禮頓發出不合格報告，指出月台層板底部鋼筋，剪力杆（shear link）的間距不夠，而應鈎着鋼筋的鐵，也沒有按指示向上彎曲，認為當時檢查看到問題，就不應落石屎。

文詩灝解釋稱，鋼筋不合格的情況是在今年看到有蜂巢狀石屎，擊落石屎讓鋼筋露出後，才發現剪力杆的裝法未有跟足港鐵圖則，但肯定當時驗收時，鋼筋的深度及間距都準確才收貨。文又說，層板有3米厚，驗收時只在上層看，未有安排港鐵人員進入層板鋼筋鐵籠內逐個檢查，看不到底部，「可能上面靚下面唔靚」。

文詩灝又指出，東西走廊西面連續牆的螺絲帽需要大量更換，形容連續牆內垂直擺放的螺絲帽在打石屎時容易爛，故會全部更換，而部分橫放的螺絲帽在使用水炮時都會被破壞，需要更換。

文詩灝於剪鋼筋不合格報告發出後，曾與泛迅進行簡報會，提醒工人如何正確安裝螺絲帽，而該簡報會紀錄的日期為2015年12月15日，即發現剪鋼筋當日。文詩灝供稱，他在12月15日正在放假，記得應在之後數日才召開簡報會。委員會主席夏正民及委員Peter Hansford皆表示，不解文詩灝改日期的做法，夏正民更稱，其追溯日子的做法不嚴謹及不正確，又指禮頓已數次有追溯的做法。文詩灝解釋稱，當時只想把簡報會能與剪鋼筋事件有所關連。

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