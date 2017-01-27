【基因改造嬰】徐立之：可做實驗但須守很多原則　賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮 (12:48)

賀建奎宣布早前為胚胎進行基因改造，加入了可抵抗愛滋病的基因，嬰兒已於本月在內地誕生，有關報道一出即惹起道德爭議。而今日在香港大學揭幕的第二屆人類基因組編輯國際峰會，賀建奎是其中一位獲邀演講的人士，成為焦點，但籌委會指，不知道賀建奎將發表什麼，現階段很難評論，也不肯定他是否可信。
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第二屆人類基因組編輯國際峰會今日舉行，場刊指賀建奎將於明天演講，主題為人類胚胎編輯，但今日揭幕禮未見賀建奎蹤影。
該國際峰會籌委會主席、諾貝爾獎學者戴維巴爾的摩（David Baltimore）在揭幕後表示，籌委會是根據有否出版過基因組編輯方面的學術著作、業內地位等因素選擇講者，沒有要求講者提前交演講內容。
巴爾的摩認為，每個人都會對賀教授將會發表的內容感興趣，但籌委會並不知道他將發表什麼，現階段很難就有關發表作回應。巴爾的摩續指，沒有與賀建奎直接溝通過，對他的認識不深，也不肯定他是否可信（I have no idea if he is reliable or not)。
有份籌辦峰會的港科院創院院長徐立之亦指，在賀教授明天發表內容前，無辦法給予任何意見，「我們今天未知他（賀建奎）會演講什麼，當然他要為自己說的話負責，我們不能代表他，在他演講前批評他」。徐立之又說，可考慮做這些實驗，但要遵守很多原則。
參與峰會的中大生物醫學學院署理院長陳偉儀，被問到怎樣看待在道德爭議未有共識就做相關研究，陳偉儀指個人來說有保留，但想先聽取賀建奎發表內容才評論。
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