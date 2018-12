【基因改造嬰】徐立之：可做實驗但須守很多原則　賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮 (12:48)

相關報道:基因改造嬰誕生 深科學家惹倫理爭議 122學家聯名譴責 國家衛健委促查

第二屆人類基因組編輯國際峰會今日舉行,場刊指賀建奎將於明天演講,主題為人類胚胎編輯,但今日揭幕禮未見賀建奎蹤影。

該國際峰會籌委會主席、諾貝爾獎學者戴維巴爾的摩(David Baltimore)在揭幕後表示,籌委會是根據有否出版過基因組編輯方面的學術著作、業內地位等因素選擇講者,沒有要求講者提前交演講內容。

巴爾的摩認為,每個人都會對賀教授將會發表的內容感興趣,但籌委會並不知道他將發表什麼,現階段很難就有關發表作回應。巴爾的摩續指,沒有與賀建奎直接溝通過,對他的認識不深,也不肯定他是否可信(I have no idea if he is reliable or not)。

有份籌辦峰會的港科院創院院長徐立之亦指,在賀教授明天發表內容前,無辦法給予任何意見,「我們今天未知他(賀建奎)會演講什麼,當然他要為自己說的話負責,我們不能代表他,在他演講前批評他」。徐立之又說,可考慮做這些實驗,但要遵守很多原則。

參與峰會的中大生物醫學學院署理院長陳偉儀,被問到怎樣看待在道德爭議未有共識就做相關研究,陳偉儀指個人來說有保留,但想先聽取賀建奎發表內容才評論。

