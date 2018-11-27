【短片】水泥廠貨櫃辦公室起火　留宿職員及時逃生 (09:26)

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2018年11月27日星期二
指畢業禮有學生不尊重林鄭月娥 嶺大校長斥為大學帶來恥辱 (23:32)
機場三跑工人船撞異物下沉 無人受傷 (22:23)
【Emily Online】柯創盛關心疫苗問題 食衛副局徐德義「已讀不回」？ (22:15)
明愛3眼科醫生涉擅轉介病人到私家診所 遭廉署起訴 (22:00)
【審計報告】香港單車館逾百宗滲水 洗手間有數百白蟻 (21:40)
【Emily Online】立法會餐廳下月起陸續「走塑」 (21:27)
中大民調：林鄭兩司長評分遜去年同期 政府不滿意度升5.2個百分點 (21:20)
朱凱廸再覆選舉主任：我認為你無權提出與確保提名有效無關的問題 (21:09)
環聯信貸報告現嚴重漏洞 記者輕易拿到公眾人物信貸報告 (20:36)
【多圖】最大型戶外光影節中環登場 明日展出至明年2月底 (19:51)
南山邨女子中刀不治 丈夫涉案被捕 (19:17)
【紅磡站調查聆訊】禮頓設計經理：憂屋宇署不批挖掘工程 故抽走補救建議 (19:09)
【佔中9人案開審】警司：用催淚彈傷害最小 否認為驅散群眾 (19:00)
抵港包裹檢搖頭丸 海關拘外籍女傭 (18:35)
【基因改造嬰】峰會同場學者多質疑 諾貝獎得主：賀建奎做法不負責任 (18:17)
兩度與13歲男童肛交 28歲魚檔少東認罪囚兩年半 辯方求情指雙方關係像密友 (18:08)
安諮會：「山竹」吹襲後 大亞灣等廣東四大核基地安全 (17:48)
團體邀浸大研究：長假期無功課 學生自評學術能力上升 (17:44)
【基因改造嬰】對實驗感自豪 賀建奎：因現况已暫停臨牀實驗 (17:34)
偷拍警嫂裙底罪成囚2月 休班警長准保釋候上訴 (17:28)
【審計報告】員工報讀小巴巴士課程 警務處批公帑資助 (17:17)
選舉主任指朱凱廸無正面回應 要求今晚8時前再回覆2問題 (17:03)
「幸福堂」台灣總公司來港開分店 香港代理入稟控侵權及偽造商標 (17:02)
【審計報告．短片】港台收視低迷 陸頌雄：立場偏頗影響公信力 籲轉播本地足球 (16:37)
【審計報告】警務處庫存野戰靴老化修補後要棄置 又重複購置隨身攝錄機 (16:08)
【佔中9人案開審】警司供稱示威者曾阻救護車駛走 (15:54)
【基因改造嬰．短片】自己嬰兒會否做實驗？ 賀建奎：I would try it first (14:55)
【暴動罪審訊】4男5女組陪審團 官提醒個人看法需拋腦後 (14:42)
梁國雄DQ案上訴 李柱銘：人大常委無權透過釋法補充《基本法》條文 (14:38)
私家車山頂道失控衝落山 消防游繩營救 (14:32)
【紅磡站調查聆訊】禮頓代表：人員不可能全日看着鋼筋扭入螺絲帽 (14:30)
【審計報告】港視31收視率0.1點 平均僅6400名觀眾 重播時數3年間增一倍 (14:28)
【審計報告】港台外購節目程序有別標準 非公務員合約僱員較多 (14:17)
【立法新丁．短片】陳凱欣最關注醫療房屋 指港獨破壞感情不應有空間 (14:15)
六旬胖漢昨跑步機暈倒危殆 送院搶救當晚不治 (14:00)
【審計報告】食安中心公布測試欠時效 菜乾含蘇丹紅化驗87天才公布 (13:54)
【Emily Online．短片】陳凱欣「突破界限」？ 帶家人入立法會影相被請離場 (13:38)
【短片】朱凱廸參選村代表被問港獨立場 張建宗：尊重選舉主任決定 (13:23)
稱深信客戶完全自願 凱詩美容指不排除少數員工疏忽 樂意洽談解決 (13:23)
【基因改造嬰】賀建奎現身港大演講 基改嬰消息後首公開露面 (12:50)
【何志平涉賄案】塞內加爾前外長：何送200萬美元現金禮盒屬行賄 但未親眼目睹 (12:31)
【流感疫苗現懸浮物】陳肇始：來港批次未有懸浮物報告 (11:56)
【基因改造嬰】峰會確認賀建奎今港大演講 但不接受採訪 (11:38)
【何志平涉賄案】聯國大會前主席指與何志平互惠互利 個人創辦智庫獲捐款 (11:30)
陳凱欣立法會宣誓就任 稱擁護基本法效忠特區 (11:24)
何來：貝澳黃牛Billy「死在遊客手上」 聽眾：Billy搶食物趕不走 (10:49)
【基因改造嬰】港生物教授批賀建奎激進 憂技術商業化編輯「完美」後代 (10:42)
司機停牌駕駛自炒反肚 被捕後送院 (10:07)
參選村代表被問政治立場 朱凱廸稱或DQ 湯家驊：擁護基本法意涉推廣 (09:59)
旺角弼街爆水管路陷 (09:34)
男子網吧消遣 驅車買外賣後遭截停斬傷 (09:31)
男子家中上吊昏迷送院 (08:52)
多雲有雨 最高21度 (07:08)
【何志平涉賄案】聯大前主席料成首名出庭控方證人 曾以私人身分出席中華能源基金會活動 (21:46)
龍豐藥房12店刑毀案警拘3男 不排除涉及生意糾紛 (21:42)
【短片】朱凱廸參選村代表 批選舉主任濫權 強調不支持港獨 (21:25)
貝澳黃牛Billy死亡惹關注 漁護署再呼籲切勿餵飼流浪牛 (21:04)
台灣再有流感疫苗出現懸浮物 近14萬劑流入港市面 醫管局暫停流感疫苗注射服務 (20:15)
【多圖】朗思高小生搬回界限街上課 17人課室容納28人 教師憂影響教學質素哽咽 (19:34)
中學IT助理多次非禮14歲女生 疑強脫事主衣服拍裸照 非禮恐嚇罪成還押候判 (18:42)
【紅磡站調查聆訊】禮頓工程合約獲授權簽署人：不認為禮頓需全日監督鋼筋扭入螺絲帽 (18:32)
海關檢350萬元私煙 司機文錦渡入境被捕 (18:27)
海關水警聯手反走私檢110萬元貨 包括木材及活青蛙 (18:17)
青年眼看重傷貓兒1小時不送醫 未斷氣放入膠袋棄置 官斥冷血判囚4月 (17:09)
【Emily Online】陳凱欣明宣誓今綵排 喜獲鄭松泰移位 可與建制派一起坐 (17:01)
選村代表接選舉主任來信 朱凱廸表明擁護基本法不支持港獨 稱就任立法會議員時已獲確認 (16:45)
凱詩美容師被指紅印當濕疹 事主買$6萬療程反致眼腫敏感 (16:42)
IKEA回收GLIVARP伸延餐枱 指伸延板或鬆脫塌下 (15:07)
六旬翁荔枝角健身中心晨操 跑步暈倒送院命危 (14:51)
高度照顧院舍人均面積 政府倡增至9.5平方米 設10年過渡期 (14:38)
【佔中9人案開審】時任助理指揮官稱屢被擋路 感覺示威者想衝進立法會 (14:23)
腎移植後重生 五旬漢將跑第17次全馬盼證與常人無異 籲更多人捐器官 (13:57)
將軍澳蔚藍灣畔青年上吊亡 (13:54)
強姦相識3天新同事 票務員判監6年 (13:50)
【紅磡站調查聆訊】禮頓助理工程師：月台層板鋼筋無跟足圖則 螺絲帽需大量更換 (13:45)
總監涉偷拍訪客如廁被捕 心怡幼稚園如常上課 家長：小朋友應不怕 (13:39)
港大：林鄭評分微跌 對港府信任淨值跌9百分點 (13:26)
龍豐藥房12舖遭淋油 警閃電拘2人 (13:02)
【基因改造嬰】徐立之：可做實驗但須守很多原則 賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮 (12:48)
西環邨戶主拜神致火警 50居民疏散 (11:52)
54歲男子涉連環爆竊6單位 暫控3罪今提堂 (10:48)
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【九西補選】與民主派分道揚鑣？ 馮檢基：任何支持民主的都是盟友 (10:25)
【九西補選．短片】林鄭：政治板塊改變對施政無大影響 指最重視公平公正誠實選舉 (10:08)
秀茂坪掃毒拘2人 檢35萬元毒品 (10:01)
【九西補選】李卓人兩字形容馮檢基 稱不想再講馮 (09:50)
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【九西補選】李慧琼：民建聯隨時歡迎陳凱欣加入 (09:40)
【短片】西九10宗車內盜竊 35歲疑犯被捕 檢出螺絲批 涉「藏有盜竊工具」 (09:32)
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【何志平涉賄案】何志平租來紫色唐裝應訊 精神不俗向記者微笑 (09:30)
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【何志平涉賄案】首日開庭選出15陪審員 辯方指加迪奧為脫罪轉作證人不可信 (09:25)
稍後有幾陣雨 最高22度 (07:05)
涉家中洗手間偷拍20人如廁 幼稚園集團總監被捕 (23:28)
朱凱廸選村代表接選舉主任來信 問是否擁護基本法及港獨立場 (23:23)
警方黃大仙及屯門破3個賭檔 共拘18人 (23:02)
貝澳黃牛Billy死亡 腸胃塞滿膠袋 足以裝滿兩個垃圾桶 (22:27)
【明日大嶼】董建華：絕不會成為地產商牟利工具 擔保人工島不會用盡儲備 (22:02)
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【佔中9人案開審】時任指揮官稱別無選擇放催淚彈 相信不會煽動人佔領金鐘 (19:38)
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串謀詐騙港鐵27.3萬元 承辦商判囚6個月 (18:08)
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新巴78路線現「插針」 無人受傷 (16:28)
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【短片】水泥廠貨櫃辦公室起火 留宿職員及時逃生
(09:26)
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青衣發生火警。凌晨5時許，青衣担杆山路100號，香港水泥廠一個兩層高貨櫃起火，火勢由下層的辦公室蔓延至上層，貨櫃內一名留宿職員及時逃生。消防到場將火救熄，正調查起火原因。
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火警
水泥廠
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將軍澳蔚藍灣畔青年上吊亡
強姦相識3天新同事 票務員判監6年
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【基因改造嬰】徐立之：可做實驗但須守很多原則 賀建奎未現身人類基因組編輯峰會揭幕禮
西環邨戶主拜神致火警 50居民疏散
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【九西補選】李卓人兩字形容馮檢基 稱不想再講馮
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【何志平涉賄案】首日開庭選出15陪審員 辯方指加迪奧為脫罪轉作證人不可信
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