【何志平涉賄案】首日開庭選出15陪審員　辯方指加迪奧為脫罪轉作證人不可信 (09:25)

審訊於紐約南區聯邦地區法院進行，首天歷時7小時，法官從近50個候選陪審員中，選出15人，分別是4男11女。根據紐約聯邦法院制度，陪審團必須達成一致判決，以裁定審訊結果。

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法官Loretta Preska揀選陪審員時，朗讀一堆與案件相關的人物名單。當中包括中國華信能源主席葉簡明、在2012年出任擔任聯合國大會主席的耶雷米奇（Vuk Jeremić）、早前為何志平擔保的男拔萃舊同學Steven Chan等。一名來自塞爾維亞的記者透露，耶雷米奇明天很可能出庭作供。

在完成挑選陪審團後，控方庭審律師Paul Hayden作開案陳辭稱，何志平所有動機都是商業利益，以非牟利組織身分掩蓋行賄，訛稱是「捐獻」。原為同案被告、後獲撤銷控罪的塞內加爾前外長加迪奧（Cheikh Gadio），雖沒有目睹現金交易，但「目睹乍得總統收取現金禮盒後的憤怒表情」。

辯方代表Benjamin Rosenberg反駁稱，何志平沒有行賄，理由是他不要求收取任何回報、資金交換過程亦有白紙黑字證明。他說，加迪奧的證供不可信，因他為了脫罪而轉成證人，亦有意競選乍得總統。

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