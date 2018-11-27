【九西補選】李卓人指有負面包袱　嘆議題被扭曲　逐點反駁 (09:44)

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李卓人指出，整體及他自己個人都有「包袱」，「從政多年，聽好多聲音，我知道有些位好易被人扭曲到彌天大罪」。

李卓人舉例稱，有人針對修改《議事規則》問題，指他們說《議事規則》不可被修改，但2011年卻修改了《議事規則》，「開了個頭」，惟李卓人反駁：「這個說開了個頭呢，都無想過我跟住落去守了幾年（議事規則）都無事架。其實，開了個頭是2011年的事，就講到好似我都已經一定不會同你守護（議事規則），這個扭曲性好大」。

他形容這是「不信任情況」，很容易擴散後有影響，「整體……某程度整個社會氣氛，有班年輕人可能對我們不信任，再有這講法，就好容易擴散」。

至於當年支持興建港珠澳大橋，李卓人說2010年時「整體社會普遍接受」，民主派當時亦「差不多無人反對」，認為批評者無講到大橋超支時他們反對那部分。

個人方面，李卓人說有些議題可能被扭曲，如被指「支持外傭居留權」，但他是支持「平等申請權」。他承認，擔任「Plan B」時，未有評估頭兩個因素，又認為光譜本身已有包袱，且除了「整體負面包袱」，還有「整個鋪天蓋地抹黑」。

李卓人：較年輕人或知名度不足

李卓人另提到，現在死結位是有新生代年輕人被取消參選資格（DQ），惟他亦說，如找較年輕的人出戰，又擔心知名度不足，「可能找個沒這麼多包袱（出選）可能好些，事後永遠都可以想，但那時評估，如找知名度不足，會否好難打這場仗，（但）知名度夠就有包袱」。

他表示，民主派未來的挑戰是「如何令信息落到去沒這麼關心政治的人」。

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