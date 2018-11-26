涉家中洗手間偷拍20人如廁　幼稚園集團總監被捕 (23:28)

警方指，上周四（22日）接獲一名29歲女子報案，指懷疑一名36歲本地男子於洗手間內偷拍，案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進，警方翌日在油麻地區一個單位拘捕涉案男子，涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，被捕男子已獲准保釋候查。

據了解，女子為馬之朋友，早前在其家中借用電腦，發現其電腦內有數十條偷拍影片，部分在馬的家中洗手間偷拍訪客如廁。女子當場與馬對質，其後報警。警方翌日在其家中拘捕馬，並檢走其電腦調查，初步發現影片涉及約20名受害者，正調查受害人是否涉及學校教師或家長。

教育局指，收到有關消息後，已向學校了解事件，並為學校提供適切支援。學校亦已召開緊急會議處理事件。由於事件已進入警方調查階段，局方不便評論。

資料顯示，心怡天地國際幼兒園暨幼稚園在荃灣及沙田有三間分校。被捕的馬姓總監2014年起在該集團擔任總監，同時為心怡天地英語有限公司的董事，報住西九龍漾日居。

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