朱凱廸選村代表接選舉主任來信　問是否擁護基本法及港獨立場 (23:23)

向來關注新界鄉郊發展的立法會議員朱凱廸，在社交網站facebook表示，上周四（20日）報名參加元朗八鄉元崗新村居民代表選舉，民政事務總署周末在村代表選舉網站將其列為「候選人」，惟今日下午，選舉主任來信提出5條問題，內容關於是否擁護《基本法》、同意香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的一部分，以及是否提倡或支持香港獨立等，並要求於明日（27日）下午4時前回覆，以考慮提名是否有效。
朱凱廸帖文中指，元崗新村選舉主任袁嘉諾向他發信，指根據《選舉程序（鄉郊代表選舉）規則》，要求他回答相關問題，並須於周二（27日）下午4時前以電郵或傳真回覆，如在限期前回覆，將會按相關法律和所有相關資料，決定提名是否有效。
5條問題如下：
你是否同意中華人民共和國擁有香港特別行政區主權？
你是否同意香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的一部分？
你是否確認你真誠地在提名表格上作出擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明？
你在2018年10月12日臉書（facebook）中表達你的立場，尤其是「...我的政治主張由參選至今並無改變。因為我的主張，我在2016年的立法會選舉才能當選。...我自己當時至今的立場都是，我並不支持港獨，但我認為，香港人應該決定自己的命運。...」。你現在的立場是否仍然繼續不支持港獨？
你本人是否提倡或支持「香港獨立」是自決前途的選項?
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