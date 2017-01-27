【明日大嶼】董建華：絕不會成為地產商牟利工具　擔保人工島不會用盡儲備 (22:02)

董建華致辭時花近半篇幅為計劃護航，他指很多人擔心填海時間長且不實際，但事實上工程是分階段，並預計最快11年後，就可以建成第一批房屋。對於有人質疑人工島會最後變成大白象工程，董建華表示，可以擔保人工島不但不會用盡香港儲備，相反興建人工島是有利的長線投資。他解釋，建造成本是逐年分攤，而且新增土地可為政府帶來賣地收入。

社會有不同聲音提出其他代替填海方案，包括收回棕地、重建舊區及更改部分土地規劃，董建華指，政府亦想用以上辦法解決土地問題，但因社會種種阻力，結果未能解決，而交通基建亦需要很長的時間才能興建配合。

另一方面，今年是改革開放40周年，董建華致辭中提及，國家發展為香港提供寶貴的發展機遇，如「粵港澳大灣區」的建設，「一帶一路」戰略，及國家科技發展戰略等，籲港人應盡快發揮「國家所需、香港所長」優勢。

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