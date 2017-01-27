【Emily Online．短片】民建聯籌款晚會　譚志源戴假髮同高永文蘇錦樑跳K-POP (21:23)

晚會其中一個高潮係三個前局長高永文、譚志源同蘇錦樑3人大跳K POP，譚志源戴假髮表演，蘇錦樑同Emily講，幾乎唔認得對方。Emily都估唔到佢哋都跳得有板有眼，跳得起勁之時仲將外套扔落台，而一眾嘉賓亦睇得好高興，前特首梁振英舉起手機影相，特首林鄭月娥亦睇到拍晒手掌。

而民建聯主席李慧琼則獨唱《中國夢》，副主席張國鈞同周浩鼎合唱《壯志驕陽》，中聯辦副主任何靖同前人大代表張明敏亦合唱《我的中國心》，幾個表演環節都為民記籌得數以百萬。

兩年前民記一晚籌得7600萬，當時單係時任中聯辦主任張曉明捐贈寫上「度德而處」嘅書法，就已為該黨籌得1880萬元。今年中聯辦主任王志民無再寫字畀民記籌款，噚晚亦無出席晚會、但張曉明就非常念舊，其中一樣拍賣品係「不忘初心 牢記使命」郵票珍藏冊，上面有張曉明親筆題詞，寫上「中國夢裡有香港同胞的事業夢、家庭夢、幸福夢」，底價50萬元。今次就以220萬賣出。

而已故國學大師饒宗頤寫嘅墨寶「量寬福厚」，則由全國政協常委許榮茂以1000萬元奪得。

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