【九西補選】李卓人鞠躬致歉　稱汲取教訓聽本土派聲音 (21:34)

24名民主派議員今日同時就補選結果發表聯合聲明，對補選結果承認失敗，亦對未能挽回選民於政治選舉中的無力感深表難過和致歉。聲明形容，民主派「失望但不絕望，不言放棄」，香港民主路仍然漫長，民主派會痛定思痛、繼續奮鬥，期望市民與民主派並肩作戰。

民主派在立法會補選連輸兩仗，未能重奪立法會分組點票否決權。對於會否擔心民主派2020年換屆選舉也不能奪回否決權，民主派會議召集人毛孟靜未有評論，指現時不會作「沙盤推演」，但強調今次補選只是「輸了一場戰役，不是輸了一場戰爭」。

另一方面，落敗的馮檢基會見傳媒表示，「這個世界沒有鎅票，只有自己夠不夠票」。他又批評他鎅票的人，只是想找代罪羔羊，不願承擔責任。其後馮檢基下午到深水埗區謝票，其間曾到出任深水埗麗閣區議員12年的麗安邨，與市民握手答謝。今次補選，馮的十大票倉有9個屬深水埗區。

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