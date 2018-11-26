觀塘「Sorry Sir」請假惹爭執　督察上司不慎跌倒 (20:13)

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相片所見，一名疑身穿白衫督察制服人員仰卧觀塘警署地上。據了解，今早觀塘「Sorry Sir」欲向上司請假，惟因工作安排，未能在他心儀的日子放假，遂與上司爭執，並一度傳出「Sorry Sir」拳打上司。惟消息指，其上司其後不慎失足跌倒，兩人爭執期間並無身體接觸。

任職軍裝高級警員的Sorry Sir綽號「蕃薯」，現駐守觀塘警署，近期不獲佩槍及調任內勤文職工作。事主去年於將軍澳警區值勤時，曾因超時工作4.5小時而投訴，當時其上司私下給他700元的超時「補水」，惟他拒絕收下，事後被調派往觀塘警署，繼續就事件投訴，並在警署停車場跪地高舉「SORRY SIR」紙牌。

今年亦兩度流出「蕃薯」舉牌的照片，分別為他在警署停車場舉起「貪腐」標語，及於警署門外舉起「SORRY SIR 我喺警察部嘅恥辱」紙牌，事件引起網民熱烈討論。

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