【佔中9人案開審】時任指揮官稱別無選擇放催淚彈　相信不會煽動人佔領金鐘 (19:38)

負責處理公眾集會通知書、時任中區助理指揮官黃基偉下午繼續作供。代表張秀賢的資深大律師潘熙指出，警方在2014年9月28日傍晚施放催淚彈是過分武力，煽動更多人示威者去金鐘聲援。

當時不在施放催淚彈現場的黃基偉回應稱，以他任職警務人員30年生涯、在2013年至2016年間處理公眾集會的經驗，使用武力等級因應當時所需決定，所用武力是經專業判斷的。黃續稱，從新聞片段見到太多示威者想進入添美道，示威者以不和平、激烈或不合理的武力衝擊警方防線，除了施放催淚彈，「我相信任何一個警察都別無其他選擇去阻止暴力」。

黃因此認為，警方施放催淚彈不會煽動其他人佔領金鐘。陳健民隨即搖頭，旁觀者亦謂「有無搞錯」。

代表李永達的資深大律師蔡維邦詢問，警方施放催淚彈前有否諮詢黃，黃表示當時不在現場，不會諮詢他，但他當時正在中區警署當值，而施放催淚彈現場亦是中區警署的管轄範圍。黃亦表示不知道警方施放的催淚彈是否取自於中區警署庫存，亦不知道當日施放多少枚催淚彈。聆訊明續。

9名被告依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，各人分別被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等合共6項控罪。

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