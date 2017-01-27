【紅磡站調查聆訊】禮頓工程師指3次揭發剪鋼筋　惟上司知悉無要求加強監管 (19:34)

莫嘉晉在2015年9月、10月或11月3次發現有問題的鋼筋接駁，涉及不多於8支鋼筋，而該些鋼筋均未被駁入螺絲帽。而在2015年12月，即第三次事件，禮頓更向泛迅發出不合格報告，而港鐵當時提出要抽樣檢查鋼筋接駁，亦是唯一一次抽樣檢查。

不過，夏正民及許偉強先後質疑，禮頓為何不再做更多抽樣找出問題根源時，莫說「當時只想先解決問題，及防止有類似事件」，但承認如在第一件發生剪鋼筋事件時抽樣檢查，或有機會發現更多問題鋼筋，但強調他本人事後有加強巡查。

另外，庭上亦揭發禮頓發出的「檢查及測量報告」（RISC）並要求港鐵到場驗收時，鋼筋接駁或未完全做好。莫承認，因文件往返需時，會預先向港鐵提交RISC表格要求巡查，表格雖寫禮頓已檢查妥善，但當時鋼筋接駁或未完全做好，但強調會親身檢查鋼筋接駁是否穩固，但承認不會有正式書面紀錄。

其他報道：【紅磡站調查聆訊】禮頓工程師認檢查時無圖則 僅依上司口頭交代

其他報道：【九西補選．短片】陳凱欣謝票稱暫不加入政黨 不特別研究會否多謝中聯辦

其他報道：豪宅天台範圍錯誤報大 恒地要求改約被拒控買家 被告反索償