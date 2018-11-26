涉生意「分餅仔」合謀定價　安達邨裝修承辦商反駁競委會：無經濟誘因 (18:12)

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答辯人永興聯合建築有限公司指，他們早將房屋署批出的牌照中的權利與義務，以20萬港元外判予另一公司。對於被指控的反競爭法行為，永興表示全不知情，亦沒有授權予任何人作出違反競爭法的行為。而永興亦沒有權力控制外判商，外判商只向顧客提供服務，而非永興。永興一方指，永興清楚知道任何承辦商不能參與瓜分市場的行為，故無法預料外判商會違反競爭法。

另外，答辯人裕輝建築有限公司、茂恒油漆裝飾公司、金記機電鐵器工程有限公司、協益建築公司、泰華土木工程、維新鐵器裝修公司及聯合裝飾工程有限公司均指，沒有任何經濟誘因讓他們提高價格、瓜分市場，因顧客除了案中10間承辦商下，亦可自由地在市場中尋找其他維修公司，故提高價格對承辦商亦無好處，有關指控並不合理。

就競委會認為有承辦商稱瓜分樓層的協議，只為了協助其他承辦商清理樓層，說法不合理；上述承辦商反駁，有關清潔協議非常自然及合理，防止有人在清潔地盤時不勞而獲

聆訊明續。

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