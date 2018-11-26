串謀詐騙港鐵27.3萬元　承辦商判囚6個月 (18:08)

案情透露，被告邢育（47歲）於案發時為「IDEO Design Solution」（IDEO） 唯一東主，也是港鐵已登記的自由設計師；其大舅劉國輝（51歲）為港鐵品牌及設計部經理，有權直接外判設計工作予已登記的自由設計師或設計承辦商。

兩人聯同另一已登記設計承辦商的唯一東主，在2014年12月1日至2015年10月27日期間，虛假地表示該承辦商曾為沙中線「數碼路線圖屏幕顯示圖項目」提供設計服務，並向港鐵提交4張相關發票，港鐵最後支付逾27.3萬元。在該承辦商收到款項後，便應劉國輝指示，以支票將全數款項交予被告。

案情指，IDEO及該承辦商從未就相關項目提供任何設計服務，而設計工作實際上是由劉國輝屬下的一名港鐵內部設計師，應其指示完成。被告早前被裁定一項串謀詐騙罪名成立，今被判囚6個月。

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